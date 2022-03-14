Yasak Elma dizisi hayranlarına üzücü haber!

Fox TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma setinden kötü haber geldi. Dizinin yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu'nun ikinci kez koronaya yakalanmasının ardından sette yeni bir vaka daha çıktı.

Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay’ın başrollerde yer aldığı Yasak Elma’nın yeni bölümünün bu akşam yayınlanması bekleniyordu ancak diziden kötü haber geldi.

Yasak Elma bu akşam var mı?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bu akşam (14 Mart Pazartesi akşamı) yayınlanmayacak.

Yasak Elma neden yok?

Dizinin yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu’nun ikinci kez korona virüse yakalanmasının ardından sette yeni bir vaka daha çıktı.

Dizinin Çağatay’ı Berk Oktay’ın da Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Ünlü oyuncu, geçen yıl sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’la beraber korona virüse yakalanmıştı. Başrol oyuncusunun korona olması dizinin yarın ekrana gelecek yeni bölümünün yetişmemesine neden oldu.

Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Dizinin elde bulunan stok bölümünün çıkan vakalar nedeniyle yayınlandığı, bu yüzden de ekibin 140 dakikayı her hafta stoksuz yetiştirdiği belirtildi. Yasak Elma’nın yeni bölümü 21 Mart’ta seyirciyle buluşacak.