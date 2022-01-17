Yasak Elma'da şaşırtan ayrılık!

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı 'Yasak Elma' dizisi her pazartesi akşamı Fox TV izleyicisiyle buluşuyor. Entrikanın eksik olmadığı Yasak Elma dizisinde flaş bir ayrılık haberi geldi.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sevilen dizide 'Arzu' karakterine hayat veren Nihan Aypolat beklenmedik bir olay sonucu diziden ayrılacak.

Ece Erdek Koçoğlu ile Elif Turgay’ın yönettiği diziye yakında yeni sürpriz karakterlerin katılacağı da konuşuluyor.