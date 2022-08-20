Yargı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın yeni sezon yayın tarihi belli oldu.
Tv Dünyası 20.08.2022, 14:30
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu. Sezon çekimlerinin 20 Ağustos'ta başlayacağı ve 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlara geleceği belirtildi.
Reytinglerde önde gelen dizinin sezon finali, seyircinin gündeminde yer almıştı. Dizi, 29 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı.
Yargı’nın yeni sezon çekimleri 20 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Dizi 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak.
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