Yargı dizisi için izleyicileri şoke edecek iddia!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Zeyno Eracar gibi başarılı isimleri buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

HERKES BU İDDİAYI KONUŞUYOR

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, her hafta izleyicinin nefesini kesen sahnelerle sona eriyor.

Pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisi için izleyicileri şoke edecek bir iddia ortaya atıldı.

PINAR DENİZ'İN KAFASINI KARIŞTIRAN TEKLİF

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle şöhretini ikiye katlayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edildi.

Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu teklif, Deniz'in kariyeri için önemli bir yer ediniyor.

FİNAL Mİ YAPACAK?

Pnar Deniz'in söz konusu teklifi kabul etmesi halinde, fenomen dizinin sezon sonunda ekrana veda etmek zorunda kalacağı belirtildi.