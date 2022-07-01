Uyarıları dikkate almadılar: Deutsche Welle ve Amerika'nın Sesi'ne erişim engeli
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yayın lisansı almayan Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) ve ABD merkezli VOA (Amerika'nın Sesi) isimli haber sitelerine erişim engeli getirildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını belirlediği haber siteleri "dw.com", "tr.euronews.com" ile "amerikaninsesi.com"u uyarmıştı.
Yapılan açıklamada; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi kapsamında, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ve taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği belirtilmişti.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
RTÜK'ün kendilerine ilettiği lisans şartını yerine getirmeyen DW ve VOA'ya erişim engeli getirildi.
BAŞVURU YAPMAYACAKLARINI DUYURMUŞLARDI
RTÜK'ün Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanıdğı Deutsche Welle (DW), Voice of America (VOA) lisans için başvuru yapmayacaklarını duyurmuştu.
Kaynak: Sabah
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