Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ismi değişti

Yüksek bütçeli prodüksiyonuyla geçen sezon ilgiyle takip edilen 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinin 2. yeni sezonu merakla beklenirken, bütün oyuncularla yolların ayrılması ve zamanda geriye gidilmesiyle neler yaşanacağı merak konusu oldu. Adı 'Alparslan Büyük Selçuklu' olan dizinin başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Gizem Karaca gibi oyuncular yer alıyor.

Daha sonra projeyle anlaşılan diğer oyuncularla birlikte dizinin oyuncu kadrosu, Kazakistan'dan gelen Ulusal Aksiyon Şirketi tarafından (Nomad Stunts, Ottoman Stunts) özel olarak ata binme, ok atma ve kılıç kullanma eğitimleri aldı.

Kaynak: Karar