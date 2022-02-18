Usta oyuncu Talat Bulut'un yeni adresi belli oldu
85 bölüm rol aldığı Yasak Elma’nın ardından hangi projeyle ekrana döneceği merak konusu olan usta aktör Talat Bulut sonunda kararını verdi.
Tv Dünyası 18.02.2022, 17:22 18.02.2022, 17:30
85 bölüm rol aldığı Yasak Elma’nın ardından hangi projeyle ekrana döneceği merak konusu olan usta aktör Talat Bulut reyting rekortmeni dizinin kadrosuna girdi.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre gelen teklifleri ince eleyip sık dokuyan usta aktör, MF Yapım’ın FOX için çektiği ve ekrana geldiği ilk andan itibaren kendi özel seyirci kitlesini oluşturan rekortmen dizi Mahkum’un kadrosuna katıldı.Unutulmaz dizilerin oyuncusu Talat Bulut, Mahkum’da Sinyor karakterine hayat verecek.Bulut dizinin ana castına 14. bölümden sonra girecek.
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parçalı bulutlu
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