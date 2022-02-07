Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda edecek

Reytinglerde geçtiğimiz sezonki başarısını sürdüremeyen TRT'in iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil olan oyuncu Melisa Şenolsun diziye veda ediyor. Dizide 'Rüya' karakterini canlandıran Şenolsun'un ayrılık nedeninin 'karakterinin senaryoda öne çıkmayışı ve dizinin reyting listelerinde istenilen başarıyı gösterememesi' olduğu söyleniyor.

Haber Global'in aktardığı habere göre; Masumlar Apartmanı dizisine 2. sezonda Rüya karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un sevilen yapımdaki macerası kısa sürdü.

Ünlü oyuncu; başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisine 57. bölümle birlikte veda ediyor. Rüya karakterinin senaryoda öne çıkmayışı ve dizinin reyting listelerinde istenilen başarıyı gösterememesi genç oyuncunun diziye veda etme nedeni olarak gösteriliyor.