Ünlü medya kuruluşu CNN ofislerini kapatıyor
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, koronavirüsün daha hızlı yayılan varyantı Omicron vakalarının artması nedeniyle ofislerini kapatıp, uzaktan çalışmaya geçiyor.
Tv Dünyası 19.12.2021, 14:29 19.12.2021, 14:34
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, artan Omicron vakaları nedeniyle ofislerini kapatacağını duyurdu. CNN çalışanlarına gönderdiği mektupta uzaktan çalışmaya geçileceğini bildirdi.
Wall Street Journal’de yayımlanan habere göre CNN’in Başkanı Jeff Zucker’in çalışanlarına bir bilgilendirme e-maili attığı da kaydedildi.
'LÜTFEN UZAKTA ÇALIŞIN'
Mektupta Zucker, ofiste olması zorunlu olmayan kişilerin uzaktan çalışmasının istendiği aksi takdirde hastalığın şirket içinde yayıldığı belirtildi. Zucker, “Şirket içinde bazı değişiklikler ve stüdyolarda değişiklikler yapacağız. Eğer işiniz için ofise gelmeniz zorunlu değilse lütfen uzaktan çalışın” dedi.
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