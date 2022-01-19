Üç Kuruş dizisine bomba transfer!

Ay Yapım’ın Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizisi ‘Üç Kuruş’un ekibine yeni bir isim katıldı. Başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları sevilen diziye 11. bölümden itibaren sürpriz bir karakterle dahil oluyor.

Kariyeri boyunca televizyon ekranlarında, beyazperdede ve tiyatro sahnesinde birçok farklı karaktere hayat veren başarılı oyuncu, şimdi de sürpriz bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Efe’nin (Ekin Koç) beraber verdiği mücadelede kilit bir role hayat verecek oyuncu, gücü ve zekasıyla da çok konuşulacak.İkilinin hikayeye dahil olan bu dişli karakter karşısında ne yapacağı ise şimdiden merak uyandırıyor.

İkilinin hikayeye dahil olan bu dişli karakter karşısında ne yapacağı ise şimdiden merak uyandırıyor.