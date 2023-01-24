tv100'de 2 ayrılık birden

tv100 kanalından ayrılık haberi geldi..

Taksim Meydanı adlı programda televizyon yorumculuğu yapan gazeteci Barış Yarkadaş ile Gürkan Hacır, kendi istekleriyle kanaldan ayrıldıklarını duyurdu.

"Kendi isteğimle ayrıldım"

Yarkadaş, yazılarına da son verdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Yaklaşık 4 yıldır programlarına katıldığım tv100'den kendi isteğimle ayrıldım. Dolayısıyla tv100'deki yazılarıma da son verdim. Kanal yönetimine de bugünde dek verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ederim"

Gürkan Hacır da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tam 3 yıldır ekranlarında yorumcu ve moderatör olarak görev yaptığım tv100 televizyonundan kendi isteğimle ayrıldım. Kanal yönetimine gösterdikleri güven ve destek için teşekkür ederim"

Kaynak: En Son Haber