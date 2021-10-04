Türkiye'nin konuştuğu Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme

Müge Anlı'da gündeme gelen Şen kardeşler cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. 80 yaşındaki Hüseyin Şen ile 83 yaşındaki Mehmet Şen'in bakıcısı Emel Cengiz, bir yıl sonra vahşetin yaşandığı eve gitti. Dehşet gecesini tek tek anlatan Emel Cengiz, gözyaşlarını tutamadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme Şen kardeşler cinayetinde son dakika gelişmesi... Tarihler 8 Ekim 2020'yi gösterdiğinde Hatay'da tüyler ürperten bir olay gerçekleşti.

ŞEN KARDEŞLERİN BAKICISI CİNAYET EVİNDE TEK TEK ANLATTI!

80 yaşındaki Hüseyin Şen ile 83 yaşındaki Mehmet Şen, yaşadıkları evde hunharca katledildi. Kardeşlerin yakınları ise cinayeti evin bakıcısı Emel Cengiz'in işlediğini iddia etti.

Cinayetin sır ismi olan bakıcı Emel Cengiz, bir yıl sonra vahşetin yaşandığı eve gitti.

O gece balkonda uyuduğunu belirten bakıcı "Uyuduğumda bu kapı kilitliydi. Gece kalktığımda ise açıktı. Tuvalete girmek için eve girdiğimde saldırıyı fark ettim. Bütün kapılar açıktı" dedi.

Ailenin yakınları ise "Yalan söylüyor. Her ifadesi farklı" diye sitem etti.

Bakıcı Emel Cengiz, vahşetin yaşandığı odaya girdiğinde gözyaşlarını tutamadı. Cengiz, şu açıklamaları yaptı:

"İçeri bir girdim ne göreyim. Mehmet Abi ve Hüseyin abi oradaydı. Yan yatmışlardı.

Görünce bağırdım çağırdım. Onları öyle görünce şok oldum..."

Kaynak: Posta