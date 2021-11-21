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Türkiye dünya ortalamasının üzerinde televizyon izliyor

Televizyonların en büyük rakibi haline gelen dijital yayın platformlarına olan ilgi her geçen gün artıyor.

Tv Dünyası 21.11.2021, 17:30
Türkiye dünya ortalamasının üzerinde televizyon izliyor

21 Kasım "Dünya Televizyon Günü" kapsamında, dünyada televizyon izleme saatlerine ve dijital yayın platformlarının kullanım oranına ilişkin veriler derlendi.

Dünya Televizyon Günü

Birleşmiş Milletler (BM), 21-22 Kasım 1996'da, önde gelen medya figürleriyle değişen dünyada televizyonun artan önemini tartışmak ve karşılıklı iş birliğini nasıl geliştirebileceklerini değerlendirmek üzere BM himayesinde bir araya gelinen ilk "Dünya Televizyon Forumu"nu düzenledi.

BM Genel Kurulu, televizyonun, dünyanın dikkatini çatışmalara, barış ve güvenliğe yönelik tehditlere çekerek karar alma süreçleri üzerindeki artan etkisinin, ekonomik ve sosyal konular dahil olmak üzere diğer önemli konulara odaklanmayı artırmadaki potansiyel rolünü göz önüne alarak 17 Aralık 1996'da, Dünya Televizyon Forumu'nun ilk gününe atıfla 21 Kasım tarihini "Dünya Televizyon Günü" olarak ilan etti.

BM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, geleneksel ve yeni ortaya çıkan yayın formları arasındaki etkileşimin, toplumların karşılaştığı önemli konular hakkındaki farkındalığı artırmada büyük fırsat sağladığı kaydedildi.

21 Kasım'ın televizyonu bir cihaz olarak ele almaktan ziyade onun temsil ettiği "iletişim ve küreselleşme" gibi görüşleri anma anlamı taşıdığını belirten BM'ye göre, 25 yıldır kutlanan Dünya Televizyon Günü, televizyonun dünya siyasetindeki etkisinin yadsınamayacağı gerçeğini ortaya koyuyor.

BM, televizyonun, en büyük video tüketim kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Dijital platformlara artan ilgi

Özellikle son yıllarda sayıları artan dijital yayın platformları, ürettikleri dünyaca ünlü programlar, diziler ve animasyonlar gibi içerikleri her kesimden kullanıcılarına sunuyor.

Dünya genelinde faaliyet gösteren teknoloji şirketleri de bu platformlardaki yerini aldı.

ABD'de film şirketlerini temsil eden "Motion Picture Association of America"nın mart ayında yayımladığı bir rapora göre, tüm dijital yayın platformlarının 2020'de dünya genelindeki abone sayısı toplam 1 milyarı aştı.

Raporda, bunun 1 milyar kişi anlamına gelmediğine dikkati çekildi.

Küresel dijital platformlarının öncüsü pozisyonundaki Netflix'in ise dünya genelinde 213,6 milyon, Türkiye'de ise 3 milyondan fazla abonesi var.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'de dijital platform kullananların oranı 2018 yılında yüzde 5,7 iken, 2021'de yüzde 24,4'e yükseldi.

Türkiye dünya ortalamasının üzerinde televizyon izliyor

Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketinin 11 Kasım'da açıklanan Televizyon İzleme Raporu'na göre, Türkiye'de, 2020'de kişi başı ortalama televizyon izleme süresi günlük 4 saat 33 dakika oldu.

Raporda, dünyada 2020'de televizyon izleme süresinin ortalama 2 saat 54 dakika olduğu belirtildi.

Amerikalı seyircilerin tercihi televizyondan yana

Diğer yandan, bağımsız araştırma şirketi Nielsen'in haziranda yaptığı bir araştırmada, Amerikalıların yayınları, icadı yaklaşık 1 asır öncesine dayanan televizyondan mı yoksa dijital yayın platformlarından mı izlediği ele alındı.

ABD'de televizyonun, dijital yayınlara tercih edildiği kaydedilen araştırmada ancak bunun yanında dijital yayın platformlarının da hızla izleyici sayısını artırdığı vurgulandı.

Araştırmada, ABD'de mayıs ayında seyircilerin bir şeyler izlemeye ayırdıkları zamanlarının yüzde 64'ünü televizyon başında, yaklaşık yüzde 26'sını da dijital platformlarda geçirdiği ifade edildi.

Dijital platformların, ülkede bir şeyler izlemeye ayrılan zamandaki payını artırdığı belirtilen araştırmada, bu payın 2019'da yaklaşık yüzde 14, 2020'de ise yaklaşık yüzde 20 olduğu aktarıldı.

Nielsen'den bir yetkili de söz konusu araştırmayla ilgili açıklamasında, 2021 sonunda bu payın yüzde 33'e ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Kaynak: AA
#dijital yayın #Dünya Televizyon Günü
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