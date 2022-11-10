Türk dizileri Paraguay'da da izleniyor

Türkiye'ye 5 günlük bir ziyaret gerçekleştiren Afara, Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinde Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Burada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Afara, çeşitli girişimler için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Afara, ilk önce İstanbul'a geldiklerini, daha sonra da Kapadokya'yı ziyaret ettiklerini, Paraguay İstanbul Fahri Konsolosu Cengiz Deveci aracılığıyla çeşitli görüşmelerde ve temaslarda bulunduklarını anlattı.

Türkiye ile Paraguay arasında turizmde iş birliği anlaşması imzaladıklarını kaydeden Afara, "İmzaladığımız turizm anlaşmasıyla birlikte iki ülke arasındaki tecrübe paylaşımı ve aynı zamanda da eko turizm anlamında çeşitli faaliyetlerimiz sürecek." dedi.

Afara, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile basın toplantısı yaptıklarını aktararak, "Şu anda Paraguay hükümeti olarak, yaptığımız ikili anlaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Tecrübe paylaşımı vesilesiyle de iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

"Türk dizilerini tüm Paraguay olarak izliyoruz"

Türk dizilerinin Latin Amerika'daki etkisini değerlendiren Afara, "Türk dizileri ülkemiz ve aynı zamanda bölgemiz için çok önemli bir yere sahip. Türk dizilerini tüm Paraguay olarak izliyoruz. Aynı zamanda da buradan Türk film yapımcılarına da seslenmek istiyorum. Paraguay'ı gelip görmelerini, burada çekim de yapılması yönündeki girişimlerinin olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Afara, Türk dizileri sayesinde buraya ilginin arttığına işaret ederek, "Türk dizileri birçok kanalda yayınlanıyor. Bu sayede de Türk dizilerinden dolayı birçok Paraguaylı Türkiye'yi ziyaret etmek ve tanımak istiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye artan ilgi nedeniyle Paraguay'da bir Türkiye tanıtım ofisinin gerekli olduğunun altını çizen Afara, iki ülke arasındaki turizmi geliştirmek için bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Afara, "Paraguaylıların Türkiye'ye ilgisi çok fazla. Özellikle diziler sayesinde biliyorlar. Aynı zamanda turizm tanıtımlarında gördükleri sıcak hava balonlarını çok seviyorlar. Özellikle Kapadokya gibi bölgelerde sıcak hava balonu birçok insanın dikkatini çeken enstrüman haline geldi." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Paraguay arasındaki eğitim iş birliğine de değinen Afara, "Öncelikle eğitim alanındaki iş birliğinin en hızlı şekilde imzalanmasının ve aynı zamanda iki ülke arasında eğitim alanındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının en hızlı şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Türk dili özellikle geçen döneme nazaran günümüzde daha fazla önem arz eden bir noktaya geldi"

Afara, Paraguay'da Türkçe eğitim verilmesi konusunda Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez'in tüm bilgi birikimini ortaya koyduğunu belirterek, "Geçenlerde açtığımız bir kurs için yaklaşık 120 kişilik kontenjan varken 1500 kişinin başvurusunu aldık. Türk dili özellikle geçen döneme nazaran günümüzde daha fazla önem arz eden bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.

Türkiye Bursları kapsamında burada eğitim gören Paraguaylı öğrencilerin sayısının az olduğunu kaydeden Afara, bunu günden güne artırdıklarını söyledi.

Afara, iki ülkenin karşılıklı yapacağı ziyaretlerle bu konudaki farkındalığın artacağına işaret etti.

Paraguay Turizm Bakanı Afara, Paraguay'daki tüm üniversitelerin kapılarının da Türk öğrencilere sonuna kadar açık olduğunu vurguladı.

"İnsan buraya bir daha dönmek istiyor"

Türkiye'de en çok ilgisini çeken şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Afara, "Gastronomi alanında, özellikle kebabı vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin değişik bölgelerinde farklı yemeklerin bulunması çok etkileyici." dedi.

Turistik olarak Hristiyanlığın en eski kiliselerinin Türkiye'de yer almasının önemine işaret eden Afara, bu kiliselerin bir kısmını gezme fırsatı bulduklarını söyledi.

Afara, Kapadokya'da sıcak hava balonuna çıktıklarını ve çok etkilendiğini belirterek, "Bu da bizim için en büyük aktivitelerden biriydi. İnsan özellikle kısa ziyaretinin ardından buraya bir daha dönmek istiyor ve bir daha da döneceğiz." dedi.