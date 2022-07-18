TRT'nin sevilen dizisinde sete ara verildi

Kovid-19 vakalarının tekrar atağa geçmesinin ardından setlerden de Kovid haberleri gelmeye başladı. Son olarak TRT'nin sevilen dizisinin başrol oyuncuları virüse yakalanınca set durduruldu.

TRT’nin Üs Yapım imzalı dizisi “Kara Tahta” alınan final kararının ardından devam ettirilmişti. Yaz dönemi boyunca sürmesi planlanan dizi cephesinden kötü bir haber geldi. Edirne’de çekilen dizide Kovid-19 vakalarına rastlandı. Dizinin önce başrol oyuncularından Miray Daner virüse yakalandı. Ardından dizinin diğer başrol oyuncusu Furkan Andıç’ın da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişme sonrası dizi çekimlerine ara verildi.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son gelen haber ise Miray Daner’in test sonucunun negatife döndüğü yönünde.

KARA TAHTA DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu, senaryosunu ise Erkan Birgören’in yazdığı Kara Tahta’nın kadrosunda; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi ünlü isimler yer alıyor.