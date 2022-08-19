TRT'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisi final yapma kararı aldı. Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt ve Kerem Arslanoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kara Tahta'nın final bölüm tarihi de belli oldu.
Tv Dünyası 19.08.2022, 14:40
Yapımcılığını ÜS Film'in üstlendiği Kara Tahta dizisi yaz ayları boyunca yayınlanmıştı. Dizinin 10. bölümüyle sona ereceği açıklanmış ancak reytingleri yükseldiği için yaz boyunca devam etmesine karar verilmişti.
Dizinin 19. bölümüyle (24 Ağustos) sona ereceği öğrenildi.
Öte yandan dizinin senaryosunu 16 bölümdür kaleme alan Erkan Birgören, yayınlanan son bölümle birlikte görevini eşi Betül Yağsağan ve Tuna Görgün'e devretti.
Kara Tahta, final bölümüyle Çarşamba 20.00'de TRT 1'de olacak.
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