TRT iki dizi için final kararı aldı
TRT 1, istenilen reytinglere ulaşılamayan Dünya Hali dizisi ile Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için final kararı aldı.
Tv Dünyası 07.12.2021, 17:40 07.12.2021, 17:49
Neden Film'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu Dünya Hali'nin, düşük reytingler nedeniyle 20. bölüm itibarıyla ekrana veda edeceği öğrenildi.
Bir başka final kararı ise Kıbrıs Zafere Doğru isimli dizi için geldi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; geçen sezon başlayan ve büyük ilgi gören dizi, ikinci sezonda izleyici kaybı yaşadı. Daha önce 60 dakikalık bölümler halinde planlanan ama ekrana geldikten sonra 120 dakikalık formata dönüş yapan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için final kararı alındığı ortaya çıktı. Dizi 31. bölümü ile birlikte izleyicilerine veda edecek.
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