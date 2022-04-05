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TRT'den Fransızca dijital haber platformu

TRT'nin yeni dijital haber platformu, Fransızca dijital haber yayın hayatına başladı.

Tv Dünyası 05.04.2022, 15:12
TRT'den Fransızca dijital haber platformu

TRT'nin yeni dijital haber platformu, dünya çapında Fransızca konuşulan 28 ülkeye yayılmış geniş takipçi kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Yayın yaptığı dil sayısını artırmanın yanı sıra farklı ülkelerde etkin habercilik hedefleyen TRT, Fransızca yayın yapacak "TRT Français" adlı yeni bir dijital haber platformu kurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TRT, yabancı dillerdeki yayınlarını artırmaya ve güçlendirmeye devam ediyor.

Küresel çapta genişleme planının bir parçası olan uluslararası yayın kuruluşlarıyla Türkiye'nin sesinin dünyaya duyurulmasını hedefleyen kurumun, TRT World, TRT Arapça, TRT Rusça ve TRT Almanca'dan sonra kurduğu yeni dijital haber platformu TRT Français bugün yayın hayatına başlıyor.

"Trtfrancais.com" adresinden siyaset, ekonomi, kültür, yaşama dair haber ve içerikler yayımlayacak yeni dijital haber platformu, dünya çapında Fransızca konuşulan 28 ülkeye yayılmış geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

TRT Français, kaliteli ve özgün habercilik anlayışıyla 7/24 dijital gazetecilik hizmeti sunacak.

Platform, son dakika haberlerinden fikir yazılarına, röportajlardan videolara kadar yayımlayacağı farklı içerikleriyle tüm dünyada Fransızca konuşan takipçilerini hızlı, doğru ve şeffaf gazetecilikle tanıştırmayı amaçlıyor.

TRT, İngilizce yayın yapan TRT World adlı televizyon kanalının hayata geçtiği 2016 yılından bu yana dünyanın önde gelen uluslararası yayıncısı olma yolunda ilerliyor.

- "Takipçilerimize güç vermeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, kurumun yeni platformunun, yabancı dilde yayıncılığı güçlendirmeye yönelik bir başka önemli adım olduğunu vurguladı.

Sobacı, şunları kaydetti:

"Diğer uluslararası platformlarımız gibi TRT Français de yalnızca tarafsızlık ve adalet ilkelerini gözeterek, takipçilerine dış dünya hakkında derin bir bakış açısı kazandıran gazeteciliğin peşinden gidecektir. Küresel çapta takipçilerimizi merkezinde tutacağımız haberleri sizlere en dengeli şekilde ulaştırmayı sürdüreceğiz. Bir kamu yayıncısı olarak, güvenilir bilgi ve ilham verici içeriklerle takipçilerimize güç vermeye devam edeceğiz."

Haberleşme araçlarının sayısının artmasıyla yanıltıcı ve taraflı haberlerde hiç olmadığı kadar artış yaşandığına dikkati çeken Sobacı, "Özellikle yurt dışında Türkiye'ye karşı yürütülen dezenformasyon ve karalama faaliyetlerine karşı doğru, güvenilir, sağlam bilgi kaynaklarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuluyor. TRT Français, bu ihtiyacı gidermek için doğru zamanda yayın hayatına başlıyor. Yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

- "Fransızca konuşan 274 milyon takipçiye hizmet vermeyi amaçlıyoruz"

Uluslararası yayınlardan sorumlu TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi ise yeni platformun titiz, gerçeklere dayalı gazetecilik hizmetiyle ana akım medyada yer bulamayan grupların sesini objektif bakış açısıyla yansıtacağını, dünyayı şekillendiren tüm önemli olaylara ilişkin dürüst bir girişim olacağını belirtti

Tanrıverdi, niyetlerinin gerçekleri ortaya koymak olduğunu, bu amaçla dünya genelinde ana dili Fransızca olan 76 milyon kişi ile Fransızca konuşan 274 milyon takipçiye hizmet vermeyi amaçladıklarını vurguladı.

TRT'nin diğer uluslararası platformları gibi TRT Français de "trtfrancais.com" adresli web sitesi haricinde YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram gibi diğer ağlarda içerik yayımlayacak.

TRT Arabi, TRT World, TRT Deutsch ve TRT Rusça'dan sonra şimdi de TRT Français'ın hayatına başlamasıyla TRT, dünya çapında etkin bir marka olma yolunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor.

TRT'nin İngilizce haber ağı TRT World'ün açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunu "dünyaya açılan yeni bir pencere" olarak nitelendirmiş, "TRT World'ün 'yeni bir dil ile hikayeyi yeniden anlatmak, mikrofonu konuşturulmayanlara uzatmak, kamerayı görülmeyenlere çevirmek' hedefini de son derece kıymetli buluyorum. Uluslararası medyanın büyük ölçüde birbirine benzediği, sunucular ve kanallar farklılaşsa da haberin kurgusu ve dilinin tekdüze hale geldiği bir dönemde böyle bir misyonla ortaya çıkmak takdire şayandır." ifadelerini kullanmıştı.

#TRT #Fransızca #dijital haber
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