TRT 2, kasımda her akşam farklı bir filmi izleyiciyle buluşturacak
TRT 2, edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak.
Bu ay boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle:
1 Kasım Salı 21.30 Hvítur, hvítur dagur (Bembeyaz Bir Gün)
2 Kasım Çarşamba 21.30 Misafir
3 Kasım Perşembe 21.30 Zhangak Tal (Ceviz Ağacı)
4 Kasım Cuma 21.30 Urok (Ders)
5 Kasım Cumartesi 21.30 Idi i smotri (Gel ve Gör)
6 Kasım Pazar 21.30 The Glass Castle (Camdan Kale)
7 Kasım Pazartesi 21.30 Vivement dimanche! (Neşeli Pazar)
8 Kasım Salı 21.30 Labyrinth (Labirent)
9 Kasım Çarşamba 21.30 Yumurta
10 Kasım Perşembe 21.30 Hors normes (Kural Dışı)
11 Kasım Cuma 21.30 Histórias que Só Existem Quando Lembradas (Hatırlanınca Var Olan Hikayeler)
12 Kasım Cumartesi 21.30 Chariots of Fire (Ateş arabaları)
13 Kasım Pazar 21.30 The Last Shift (Son Vardiya)
14 Kasım Pazartesi 21.30 Les quatre cents coups (400 Darbe)
15 Kasım Salı 21.30 Pedar (Baba)
16 Kasım Çarşamba 21.30 Süt
17 Kasım Perşembe 21.30 Bonne pomme (İyi Elma)
18 Kasım Cuma 21.30 Taxi (Taksi Tahran)
19 Kasım Cumartesi 21.30 Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği)
20 Kasım Pazar 21.30 Trautmann
21 Kasım Pazartesi 21.30 The Man Who Knew Too Much (Çok Şey Bilen Adam)
22 Kasım Salı 21.30 Shynyraw (Derin Kuyu)
23 Kasım Çarşamba 21.30 Bal
24 Kasım Perşembe 21.30 La isla mínima (Bataklık)
25 Kasım Cuma 21.30 Kagemusha
26 Kasım Cumartesi 21.30 Atlantic.
27 Kasım Pazar 21.30 Robin Hood: Prince of Thieves (Robin Hood: Hırsızlar Prensi)
28 Kasım Pazartesi 21.30 Of Human Bondage (İnsanın Esareti)
29 Kasım Salı 21.30 Dnevnik masinovodje (Makinistin Günlüğü)
30 Kasım Çarşamba 21.30 Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|11
|11
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|11
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Manisa FK
|10
|16
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Getafe
|12
|13
|15. Espanyol
|12
|11
|16. Celta Vigo
|12
|11
|17. Girona
|12
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|12
|4