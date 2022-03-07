Tivibu'nun mart ayı içeriği belli oldu

İzleyiciler, 8 Mart'tan itibaren filmlere "Kadın İsterse" klasöründen ulaşabilecek. Tivibu, 15 Mart’tan itibaren de "Oscar’lı Filmler" klasöründe ödüllü filmleri ekrana getirecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, mart ayı boyunca Kadınlar Günü'ne özel, kadın başrollerin bulunduğu birbirinden farklı içeriği seyircisiyle buluşturuyor.

Tivibu Vitrin'e eklenen "Kadın İsterse" klasöründeki komedi, dram, aksiyon, macera türündeki birçok film, 8 Mart'tan itibaren Tivibu abonelerinin beğenisine sunuluyor.

Avustralyalı yazar Rosalie Ham’in aynı isimle çıkardığı gotik romanından uyarlanan, 1950’lerde kasabasına geri dönen bir kadını ve bu kadının yaşadığı zorlukları anlatan "Düşlerin Terzisi", DC Comics başyapıtlarından aksiyon-macera türündeki "Wonder Woman" ve "Wonder Woman 1984", kült filmler arasında bulunan bir yol hikayesi "Thelma & Louise", yerli komedi filmlerinden, başrollerinde Meltem Cumbul, Filiz Ahmet, Özge Ulusoy ve Esra Dermancıoğlu’nun bulunduğu "Kadın İşi: Banka Soygunu" filmleri Tivibu "Kadın İsterse" klasöründeki yapımlar arasında yer alıyor.

- "Oscar’lı Filmler" klasörü 15 Mart’ta izleyicilerle buluşuyor

Verilen bilgiye göre, Tivibu, 28 Mart’ta düzenlenecek Oscar Ödül töreni öncesinde abonelerine özel birbirinden farklı içeriği "Tivibu Vitrin/Oscarlı Filmler" klasöründe yayımlıyor.

Tivibu aboneleri "Yıldızlararası (Interstellar)", "Yüzüklerin Efendisi" serisi, "Suyun Sesi (Shape of Water)", "Wall-E’, ‘Başlangıç (Inception)", "Yerçekimi (Gravity)", "Mad Max: Fury Road"un aralarında bulunduğu Oscar ödüllü birçok yapımı 15 Mart’tan itibaren Tivibu ekranlarından takip edebiliyor.

10 dalda Oscar adayı Dune filmi de ilk kez Tivibu'da yer alacak yapımlar arasında yer alıyor. Dune: Çöl Gezegeni, sinemaların hemen ardından Tivibu’da Kirala Satın Al Klasörü’nde izleyicilerle buluşacak.