TİP'li Sera Kadıgil'in Diyanet'e yönelttiği hakaretler TELE1'i kapattırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1 ekranlarının “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün karartılmasına karar vermiş, oyçokluğu ile alınan kararın gerekçesi olarak, TELE1’de Enver Aysever’in sunduğu ‘Ayrıntılar’ programına konuk olarak katılan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in Diyanet'e yönelik olarak sarf ettiği sözler gösterildi.

RTÜK’ün kararı üzerine TELE1 yürütmeyi durdurma talep etmiş, mahkeme yürütmeyi durdurmanın kabulüne karar vermişti.

RTÜK, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itirazı üzerine karar Ankara Bölge İdari Mahkemesi’ne gitti. Mahkeme de 2’ye 1 kararla yürütmeyi durdurmanın iptaline karar verdi.

RTÜK’ün 3 günlük ‘ekran karartma’ cezası 23-24-25 Şubat tarihlerinde uygulanacak.

Sera Kadıgil ne demişti?

''Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var... Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Eğitimden kesiyoruz sağlıktan kesiyoruz götürüyoruz İmam Hatip'e veriyoruz. Niye onun başındaki dayılar milyarlık mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır.''