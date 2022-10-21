Teşkilat, üçüncü sezonuna İstanbul merkezli olarak devam edecek

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Yunus Emre Yıldırımer, Levent Can, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Atılay Uluışık yer alıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarının hikayelerini ekrana getiren dizinin oyuncuları, yeni sezon çekimlerini ve izleyenlerin tepkilerini AA muhabirine anlattı.

"Böyle güçlü bir karakteri oynamak bir kadın olarak gurur verici"

Başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtcu, kaliteli bir yapım olduğu ve ekip severek çalıştığı için dizinin Türk halkı tarafından beğenilerek izlendiğini dile getirdi.

Bir Türk vatandaşı olarak anlattıkları hikayelerin kendilerini de etkilediğine dikkati çeken Yurtçu, "Biz sadece oyunculuğumuzla bunu gösterip takdir topluyoruz ama asıl takdiri onlar hak ediyor. Halkımız da zaten askerimizi, polisimizi bağrına basıyor. Biz de buna hizmet ettiğimiz için mutluyuz tabii ki." ifadelerini kullandı.

Yurtcu, sokaktaki insanlardan çok güzel tepkiler aldıklarını söyleyerek, "Darıca Sahili'nde bir sahne çekerken bir beyefendi yanıma geldi. O kadar güzel şeyler söyledi ki hala hatırlayınca gözlerim doluyor. Tabii ki sosyal medyadan tepkileri alıyoruz, okuyoruz ama böyle bire bir de insanlar söyleyince benim çok hoşuma gidiyor. Çok gururlandım. Böyle güçlü bir karakteri oynamak bir kadın olarak gurur verici." dedi.

"Hassas bir konuyu ortaya çıkarttığımız için seyircinin dikkatini çekti"

Oyuncu Turgut Tunçalp, dizinin rol olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, ekibe katılan yeni oyuncuların katkı sağladığını aktardı.

İzleyicinin ilgisinin hoşuna gittiğini ve insanlardan çok güzel tepkiler aldığını vurgulayan Tunçalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim daha önceki işlerimden ayrıldı bu iş. Benim çok hoşuma gidiyor tepkiler. Diziye her bölüm ayrı ayrı devam edeceğiz inşallah. Ayrı bir mahallemiz var şu an. Ekstra bir sekans açıldı. Emekli olmuş istihbaratçıların da gönül bağı kurup devam ettikleri bir pozisyona dönüştü aslına bakarsanız. Operasyonlar da bundan sonra ona göre olacak diye düşünüyorum."

Oyuncu Serdar Yeğin, bir kurumun hikayesini anlattıklarını ve bugüne kadar çok fazla gün yüzüne çıkmayan konuları ele aldıklarını vurgulayarak, "Hassas bir konu ve bunu ortaya çıkarttığımız için seyircinin dikkatini çektiğini ve merak ettiğini düşünüyorum. Konu kişiselleşiyor belli bir süre sonra. İnsanların özel hayatlarına da girdiği için daha etkili olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Teşkilat dizisinde canlandırdığı karakterin daha önceki rollerine kıyasla farklı olduğuna kaydeden Yeğin, sokakta insanların kendisine, dizide hayat verdiği "Uzay" karakterinin adıyla seslendiğini ve bu durumun hoşuna gittiğini dile getirdi.

"Her anı dolu dolu, aksiyonu yüksek bir işte çalışıyoruz"

Oyuncu Atılay Uluışık da reytinglerde dizinin ilk sırada olmasının, emeklerinin karşılığını aldıklarının göstergesi olduğunu söyledi.

Çok fazla konuşmayan, işine odaklanmış bir karakteri canlandırdığını belirten Uluışık, "İstanbul'a çabuk adapte olduk. Yeni gelen ekip arkadaşlarımızla gayet uyumlu bir çalışma içine girdik. Gayet keyifli bir çalışma ortamında seyirciye yeni bölümleri yetiştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Uluışık, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü müdafaa eden gerçek MİT kahramanlarının hikayesini anlatmaya çalıştıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Biz, öyle uzun uzun bakışmalar, müzikler, klipler, o tarz zaman doldurmalardan ziyade her anı dolu dolu, aksiyonu yüksek bir işte çalışıyoruz. Bunun tabii ki oyuncu olarak ön hazırlığı da bir o kadar zorlu bir süreç gerektiriyor. Çünkü aksiyon sahnelerinde, askeri danışmanlardan o operasyonda nasıl hareket eder bir asker, onun provalarını yapıp, eğitimini alıyoruz. Silah danışmanlarından, silah nasıl tutulur, nasıl hareket edilir, bunun eğitimini alıyoruz. Bir oyuncu olarak kendimize de çok şey kattığımızı düşünüyorum. Zaten izleyicinin bu kadar beğenmesi ve benimsemesi bizim yaptığımız bu ön hazırlıklarla işin gerçeğine bir nebze olsun yaklaşabilmemizi gösteriyor."

Oyuncu Ahmet Uğur Say ise bir oyuncu için yaptığı işin izleyicide karşılık bulmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ankara'da sokaktaki insanlardan güzel tepkiler alıyorduk ama İstanbul'da bu kadar olacağını düşünmüyordum. İstanbul'da da çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum. Bu da memnuniyet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu kadrosundaki değişimin kendisi için eğitici olduğunun altını çizen Say, isimsiz kahramanların hayatlarından izleri ekrana taşımanın da kendisini kuvvetli hissettirdiğini sözlerine ekledi.

Her pazar saat 20.00'de TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat'ın üçüncü sezon hikayesi şöyle:

"Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu 'Şirket' yok edilmiştir. Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'ye yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir. Sınırlarda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Türkiye'nin egemenliğine yönelik gerçekleştirilen bu tehditler neticesinde, Teşkilat içinde hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan ekip, bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer. Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır. Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır."