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Teşkilat dizisinde şoke eden ayrılık! Başrol veda etti

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ta beklenmeyen ayrılık izleyicileri şaşırttı.

Tv Dünyası 29.03.2022, 18:28
Teşkilat dizisinde şoke eden ayrılık! Başrol veda etti

Teşkilat dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Mete Başkan karakterine hayat veren Mesut Akusta, diziye veda etti.

Başrollerinde Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu ve Tuncer Salman'ın yer aldığı Teşkilat dizinin başrol oyuncularından Mesut Akusta, diziye veda etti. 

Başrollerinde Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu ve Tuncer Salman'ın yer aldığı Teşkilat dizinin başrol oyuncularından Mesut Akusta, diziye veda etti. 

METE BAŞKAN HAYATINI KAYBETTİ

Hava savunma sistemlerinin SİHA'ları tespit etmesiyle SİHA'lar geri çekilmek zorunda kaldı. Korumasız kalan ekipten Serdar, Halit, Hulki ve Hakkı teröristlerle çatışırken diğer yanda Zehra, Pınar ve Sermet, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için Ankara'ya yetiştirmeye çalıştı. Özel harekatın gelişiyle ekip cendereden çıkmayı başardı ancak, bu sırada Mete Başkan hayata gözlerini yumdu.

EKİP İNTİKAM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Mete Başkan'ın ölümüyle derin bir üzüntü yaşayan ekip, büyük bir operasyon başlattı. Ekip bu suikaste karışan kim varsa hepsini tek tek ortadan kaldırmak ve Mete Başkan'ın intikamını almak için harekete geçti. Bu durum, Tövbekar'a da tövbesini bozdurdu. Yapılan operasyonların haberini alan Yıldırım sıranın kendisine geldiğini düşünerek önlem almaya çabaladı.

"YENİ PROJELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Diziye veda eden usta oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Başından sonuna kadar çok severek yer aldığım Teşkilat dizi projesinde birlikte çalışma fırsatı bulduğum; dizimizin yaratıcıları yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a yapım aşamasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, yönetmenlerimize, senaristlerimize, aynı seti paylaşmaktan heyecan duyduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bu çalışmamızı karşılıksız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yeni projelerde görüşmek üzere" dedi. Dizinin diğer başrolü Deniz Baysal Yurtçu da Akusta'nın paylaşımına "Canım başkanım. Seni çok seviyorum Mesut abim. Tekrar tekrar çalışmak üzere" yorumunu yaptı.

#teşkilat #TRT1 #Mesut Akusta
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