TELE 1 spikeri Atılgan'dan yardım için deprem bölgesine gelen tesettürlü kadınlar için iğrenç ifade

11 ilde hissedilen Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem, dünyanın gündemine oturdu.

Afetin ilk gününden itibaren milyonlarca gönüllü vatandaş harekete geçerek deprem bölgesine akın etti.

Kimileri arama-kurtarma çalışmalarına destek verirken kimileri ise ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Sahada yürütülen hummalı çalışmalar, yurt dışından gelen yardım ekiplerini dahi şaşkına çevirdi.

Birlik ve beraberlik görüntüleri felaketin ortasında adeta teselli oldu.

Bu süreçte birçok sivil toplum kuruluşları da çalışmalarda görev alarak depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

TESETTÜRLÜ GÖNÜLLÜ KADINLAR HEDEF ALINDI

Zorlu günlerde ortaya çıkan görüntüleri hedef alanlar da oldu.

Bunlardan biri de CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE 1 kanalının sunucusu Burçin Atılgan oldu.

Atılgan, sosyal medyada deprem bölgesine yardım ulaştıran 'Yetimlere İnfak Et Derneği'nde görev alan tesettürlü kadınları hedef aldı.

"İNSAN MI BUNLAR?"

Bir site tarafından, "Bir depremzede sizi görünce kalpten gidebilir şok geçirir şaka yapmıyorum." ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafa Atılgan, "İnsan mı bunlar?" yorumunda bulundu.

Söz konusu paylaşım ve Burçin Atılgan'ın yorumuna sosyal medya kullanıcılarından büyük tepkiler gelmeye başladı.