Survivor sonrası Adem Kılıçcı'dan şaşırtan hamle!
Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan Survivor 2022 All Star sona erdi. Nisa Bölükbaşı ile finale kalan ve yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Adem Kılıçcı, son hamlesiyle şaşırttı.
Tv Dünyası 02.07.2022, 17:24 02.07.2022, 17:32
Survivor All Star 2022'nin şampiyonu, 30 Haziran akşamı Tersane İstanbul'da yapılan büyük final sonucunda belirlendi. Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın kaldığı finalde en çok SMS'i alan Nisa, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı.
Yarışma sonrası Adem'den çok konuşulacak bir hamle geldi.
Survivor All Star'ın finalinde önce 3. olan Batuhan'ın annesi oğlunun hakkının yendiğini söyleyerek Acun Ilıcalı'ya sitem etti.
TAKİBİ BIRAKTI
Şimdi de Survivor tarihinde üçüncü kez final koltuğuna oturarak büyük bir başarıya imza atan Adem, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Adem Kılıçcı, yarışmanın final yapmasının ardından Instagram hesabından Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı.
Bu gelişme sonrası Adem Kılıçcı ve Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklama merak konusu oldu.
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