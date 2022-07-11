Survivor Ogeday 'O Kız' isimli dizinin kadrosuna dahil oldu
Survivor'ın sevilen oyuncusu Ogeday Girişken, ağustos ayında yayında olması planlanan Kanal D'nin “O Kız” isimli dizisinde, Ozan adlı internet fenomenini canlandıracak.
Survivor 2022 All Star'da başarılı bir performans sergileyen ve oyunculuk deneyimiyle de bilinen Ogeday Girişken iddialı bir diziyle el sıkıştı. Ogeday, Kanal D’nin Focus Film imzalı “O Kız” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Özlem Günhan’ın yöneteceği diziyi, Sırma Yanık kaleme alıyor.
Bağlı olduğu ajansın evli patroniçesi Sitare Arkın’la da ilişkisi olan Ozan’ın hayatını lüks evine temizliğe gelen Zeynep allak bullak ediyor.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Ogeday Girişken’in partneri Zeynep’i genç yıldız Dilin Döğer canlandıracak. Ünlü aktör Erkan Petekkaya Zeynep’in çocuk zekasında olan babası Kadir’e hayat verecek. Dizide ayrıca Ayten Uncuoğlu, Orhan Kılıç, Asiye Dinçsoy, Zeynep Sönmez, Münire Apaydın gibi birbirinden güçlü oyuncular var. “O Kız” dizisinde Sitare Arkın’a hayat verecek oyuncu ise henüz netleşmedi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31