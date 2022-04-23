Survivor'da yokluk adasına kim gitti?

Survivor All Star'ın 22 Nisan Cuma yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da yeni kurulan mavi ve kırmızı takımlar ilk defa dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılan yarışmacı eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yokluk adasına kim gitti?

Survivor'da mavi ve kırmızı takım takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

Survivor'daki yeni takımlar ilk defa karşı karşıya geldi. Kırmızı takımda Sema, Merve, Ayşe, Sude, Anıl, Adem, Batuhan ve Barış yer alırken mavi takım ise Nagihan, Seda, Evrim, Nisa, Parviz, Atakan, Hikmet, Ogeday ve Berkan'dan oluştu.

Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı mavi takım kazanmayı başardı.

Eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ada konseyinde oylamaya gitti. Yapılan oylamada Sude ve Gökhan'ın isimleri yazıldı. Ancak ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti.