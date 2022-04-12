Survivor'da yokluk adasına giden isim şaşırttı!

Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde oylamaya gitti. Survivor'da haftanın 4. eleme adayı olan yarışmacı yokluk adasına gitti. Bu hafta elemeye kalan 4 yarışmacı için sms oylaması da yapıldı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yokluk adasına kim gitti? Hangi yarışmacılar elemeye kaldı?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

Haftanın eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Barış yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti.

Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu.

Yokluk adasına gitti

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise sürpriz bir isim eleme adayı oldu. Adı en fazla yazılan Ayşe, haftanın 4. eleme adayı oldu ve 24 saat yalnız başına kalacağı yokluk adasına gitti.