Survivor'da yemek skandalı! Acun Ilıcalı cezayı açıkladı

Survivor All Star'ın son bölümündeki ada konseyine kural dışı yemek tartışması damga vurdu. Acun Ilıcalı, Adem ve ünlüler takımının yiyecek bularak yediğini açıkladı. Adem ise adaya geldiklerinde erzak getiren bir arabadan dolma aldığını ve arkadaşlarına dağıttığını itiraf etti. Ilıcalı ise Adem'in rahat tavırlarına tepki gösterdi ve aldıkları cezayı açıkladı.

Survivor All Star'ın 22 Nisan Cuma ekrana gelen son bölümündeki konseyde Acun Ilıcalı, ünlüler takımının kural dışı yemek yediğini açıkladı. Söz alan Adem ise, yaptığı hareketi itiraf etti.

"Erzak aracından dolma aldım"

Oyun sonrasında adalarına geldiklerinde erzak getiren bir araç gördüğünü söyleyen Adem Kılıçcı, "Kapıları açıktı, içinde dolma gördüm ve aldım. Arkadaşlarıma da dağıttım. 8-10 adet dolma vardı zaten ve onu aldım. Oyunda gelmiştik, çok açtık, yemek yapamamıştık. Yağmur olduğu için de ateş yakamamıştık. Planlı bir şey değildi. Sema ve Barış hariç herkes yedi" dedi.

"Göze parmak sokar gibi yemek ihlali..."

Adem'in rahat konuşmasına tepki gösteren Acun Ilıcalı, "Olayı normalleştirme çabanı hayranlıkla izliyorum. Öyle bir anlattın ki, kendimi suçlu hissettim. Sanki sizi izci kampına getirdik ve neler olacağından habersizdiniz. Sanki kurallara aykırı uygunsuz bir şekilde, yemek gördüğünüzde yiyebilirsiniz. Bunu normal gibi anlatıyorsun. Ama bizim de yaptırım yapmamız gayet normal, sizin yemeniz nasıl normalse. Survivor'da bu kadar göze parmak sokar gibi yemek ihlali yapılıyorsa ve ardından bize de dünyanın en normal şeyi gibi anlatılıyorsa biz de cezasını veririz" dedi.

Cezaları belli oldu

Eski ünlüler takımı yarışmacılarının aldığı cezayı açıklayan Ilıcalı, "Herhangi bir ödül oyununda, ödül gezme üzerine değilse, istedikleri zaman gönüllüler takımı kaybettiği yemek ödülünü yiyebilir. Gönüllüler takımı kaybetse de yemek yiyecek. Bunun hakkaniyetli olanı budur" dedi.