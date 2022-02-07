Survivor'da sürgün adasına giden isim belli oldu

Survivor 2022 All Star'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde haftanın 2. eleme adayı ve sürgün adasına giden yarışmacı belli oldu.

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.Yarışmada büyük heyecana sahne olan ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Böylelikle ünlüler takımı aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Furkan Kızılay olmuştu.Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımı bir kez daha konseyde oylama yaptı.Konseyde ismi en çok yazılan yarışmacı Bora oldu. Böylece Survivor'a yedeklerden katılan Bora Edin, Survivor'da ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim oldu.

Takım arkadaşlarına tepki gösteren Bora, "Çok yeniyiz burada, elimden geleni yaptım. Enteresan geldi. Bu bir hesap sorma değil ama gerçekten takım olmayı beceremiyorlar. İyi performansı olan ihtiyaçları olan bir oyuncuyu oraya gönderebiliyorlar. Pes etmeye gelmedim buraya. Kartları açık oynadım ama kimse bana kartlarını açık oynamadı" dedi.