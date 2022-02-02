Survivor'da sürgün adasına giden Evrim açtı ağzını yumdu gözünü!
Survivor All Star'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ada konseyine gitmişti. Konseydeki oylamada adı en fazla yazılan isim olan Evrim Keklik, eleme adayı olarak sürgün adasına gönderilmişti. Konseyde adını yazanlar arasında bulunan Nisa ve Yasin'e tepki gösteren Evrim, sert ifadeler kullanmıştı.
Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımında yarışan Evrim Keklik, kaybedilen dokunulmazlık sonrasında takım arkadaşları tarafından sürgün adasına gönderilmişti. Mert, Barış ve Birsen'le birlikte eleme adayı olan Evrim, ismini yazan arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Konseydeki öfkesi sürgün adasında da devam eden Evrim, 'Kaypak karakterli insanlar benim yüzüme gülmesin. Herkes buraya tek tek düşecek' dedi.
"Kurt kışı geçirir de..."
Adını yazanlara tepki gösteren Evrim, "Çok kişi duymaması gereken şeyler duyabilir. Yakayım mı gemileri? Beni yazan üç kişiyi ve nedenini biliyorum. Nisa'yı da anlıyorum bir kuyruk acısı vardır. Kendisiyle tartışmalarımız oldu. 2020'den de gelen şeyler var. Yasin'e şaşırdım sadece. Gün olur devran döner. Kurt kışı geçirir de yediği ayazı unutmaz. Karşılaşırız bir gün yeri gelir" demişti.
"Korkak dövüşmesinler"
Barış Murat Yağcı, Birsen ve Mert ile birlikte sürgün adasına giden Evrim, takım arkadaşlarına duyduğu öfkeyi saklamadı.
Evrim, "Yasin Anıl'ı yazacakken beni yazdı. Ben burada asla samimiyet görmüyorum. Herkes istediğini yazabilir ama cesur bir şekilde yazsın. Korkak dövüşmesin kimse abisinin ablasının arkasına sığınmasın. Kaypak karakterli insanlar benim yüzüme gülmesin. Performans olarak dört kız da birbirimize yakınsak, herkes buraya tek tek düşecek" dedi.
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