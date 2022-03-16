Survivor'da haftanın 2. eleme adayı belli oldu

Survivor 2022 All Star'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

Artık haftada iki elemenin olduğu Survivor'da geçen hafta veda eden son isim ünlülerden Sercan Yıldırım olmuştu.Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında yapılan oylamada, ismi en fazla yazılan Mert elemeye kalmıştı.Survivor'da ikinci dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler bir isim daha belirlemek zorunda kaldı.Konseyde Barış ve Bora'nın isimleri yazıldı. Ancak arkadaşlarının adını daha fazla yazdığı Barış Murat Yağcı haftanın ikinci eleme adayı oldu.