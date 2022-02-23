Survivor'da görüntülerin yayınlayamadığı kavganın cezası belli oldu

Survivor 2022 All Star'daki ada konseyinde Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında yaşanan yumruk yumruğa kavganın ardından herkes diskalifiye beklerken, Acun Ilıcalı "daha ağır ceza" diyerek Yasin ile Hikmet'in cezalarını açıkladı.

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrasındaki ada konseyinde herkesi şaşırtan bir kavga yaşandı. Hikmet'in kendisine iftira attığını söyleyen Yasin, ada konseyi çekimlerinin bitmesinin ardından ise sinirlerine hakim olamadı.Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin ortalığı karıştırdı.Yasin önce sözlü olarak bağırdı ardından ise fiziki saldırıda bulundu. TV 8 bu sırada yayını karartarak "görüntüleri yayınlayamıyoruz" uyarısını ekranlara yansıttı.Survivor çekim ekibi yaşanan kavgayı güçlükle ayırdı.Survivor'ın yeni bölümünde ise Acun Ilıcalı, acil durum konseyini topladı.Konseyde olayı anlatan Hikmet Tuğsuz, "Benim de saldırı çabam var ama beni tuttular. O küfürlerden sonra hiçbir erkek duramazdı. Sabrım bir yere kadardı. Beni tahrik ettiler. Sokaktan geçen birine aynı şeyleri söylesen dayak yiyeceğini bile bilse saldırır adam" dedi.

Acun Ilıcalı ise aldıkları kararı acil durum konseyinde açıkladı. Ilıcalı konseyde şu ifadeleri kullandı:

"Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Senin gösterdiğin sebeplerin bizim tarafımızda hiçbir karşılığı yok. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yerler. Kendi aramızda bir saat konuştuk. Sürgün adasından gelmenin senin en zayıf anında olduğunu düşünmemize rağmen, hareketinin Survivor'la bağdaşmadığını gördük. Yayın kuralları gereği görüntülerin çoğunu veremedik"

"Ancak sürgün adasından gelmenden dolayı diskalifiye edilmemen, ancak Survivor tarihinden en yüksek cezalardan birini görmen bize bir seçenek olarak gözüküyor. Bu agresiflikte devam edersen seni mutlaka eleyeceğiz. Ancak kaldığında da çok uzun süre ödüllerle buluşamayacaksın. Buna göre aldığımız karar gereği tam 6 ödülden mahrum kalacaksın. Bunu kaldırabilir misin dayanabilir misin? İyi düşün. Ayrılmak istersen kararına saygım sonsuz. 6 ödül ben yararlanamayacak olsam bir daha değerlendiririm. Kendi rızanla bırakmak istersen benim açımdan mahsuru yok. Bağıran çağıran agresif yarışmacı istemiyoruz. Bunun çeyreğini bir daha yaparsan seni anında eleyeceğiz"