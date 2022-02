Survivor'da gerginlik hat safhada! Yarışmacılar birbirlerine girdi

Milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitleyen Survivor All Star gönüllüler arasında gerginlik yaşandı. All Star'ın son bölümünde iki takım ödül için karşı karşıya gelirken gönüllüler takımı aniden karıştı. Yunus Emre önce Ogeday ile ardından da Hikmet ile sert tartışmaya girdi.Milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitleyen Survivor All Star gönüllüler arasında gerginlik yaşandı. All Star'ın son bölümünde iki takım ödül için karşı karşıya gelirken gönüllüler takımı aniden karıştı. Yunus Emre önce Ogeday ile ardından da Hikmet ile sert tartışmaya girdi.Milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitleyen Survivor All Star gönüllüler arasında gerginlik yaşandı. All Star'ın son bölümünde iki takım ödül için karşı karşıya gelirken gönüllüler takımı aniden karıştı. Yunus Emre önce Ogeday ile ardından da Hikmet ile sert tartışmaya girdi.

Yunus Emre'nin 'Bu duvarı aşamıyorum' demesi üzerine Ogeday 'Aş duvarları' diyerek tepki gösterdi. Hikmet'in araya girmesine sinirlenen Yunus Emre, 'Sen ne yapıyorsun?' dedi. Kendisinin bırakılmasını isteyen Yunus Emre 'cevap alsam yeterdi' açıklamasında bulundu.

Survivor'da Gönüllüler karştı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girdi

Yunus Emre'nin 'aval aval' demesine arkadaşları sinirlendi ve araya Hikmet girdi. Hikmet'in kendisini ittiğini dile getiren Yunus Emre, 'Sen benim sabrımı çok zorluyorsun' dedi ve gerginlik iyice tavan yaptı. Arkadaşları Yunus Emre ve Hikmet'i zor ayırdı.

Murat Ceylan yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar tartışma olabilir. Tempo artabilir ama bu noktaya gelemez. Hikmet ve Yunus Emre ya buna son verirsiniz ya da 'biz sakin kalamayız garantisini veremiyoruz' derseniz de ben sizi oyundan ihraç edeceğim" dedi. Yunus Emre ve Hikmet sakin kalacaklarını söyledi ve oyun devam etti.

