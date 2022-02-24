Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor 2022 All Star'ın 23 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Nagihan, Yasin, Yunus Emre ve Gökhan için eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi. Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Yunus Emre olmuştu.Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan Yasin Obuz haftanın ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına gitmişti.Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında yapılan oylamada ise takım arkadaşlarının sürgün adasına gönderdiği isim Nagihan Karadere olmuştu.Survivor'da performans birincisi olan Yağmur ise haftanın 4. eleme adayı olarak Gökhan'ın adını söylemişti.

Survivor'da eleme adayları Yasin Obuz, Nagihan Karadere, Yunus Emre Özden ve Gökhan Keser sms oylaması yapılmıştı.Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı.Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen yarışmacıyı açıkladı.Dört yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim Yunus Emre oldu.