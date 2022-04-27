Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti. Survivor macerasına nokta koyan yarışmacı, 'Bu hikaye burada bitiyor benim için, söyleyecek çok fazla şey yok' dedi.

TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

Haftanın eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitmişti.

Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden mavi takımdaki oylamada ise Evrim eleme adayı olmuştu. Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise Barış Murat Yağcı yokluk adasına gitmişti.

Survivor'da dördüncü eleme adayı ise Ayşe olmuş ve 24 saat yalnız kalacağı yokluk adasına gitmişti.

Oylama sonucu konseyde açıklandı

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe için sms oylaması yapıldı.

Oylama sonuçlarına göre Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

Gözyaşlarına boğuldular

Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Gökhan Keser oldu.

Gökhan'ın vedasıyla Evrim, Ayşe ve Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu.

"Adaptasyon sorunu yaşadım"

Survivor macerasını noktalayan Gökhan Keser, "Üzüldüm ama sözümü tuttuğumu düşünüyorum. Elimden geleni verdim. Ama adaptasyon sorunu yaşadım, adada yaşadıklarım da etkilemiş olabilir beni. Kendi sezonumdan çok farklı bir sezondu. Ailemi ve sevdiklerimi gururlandırdığımı düşüyorum. Bu hikâye burada bitiyor benim için, söyleyecek çok fazla şey yok" şeklinde konuştu.

"Duruşunu iki sezondur bozmadın"

Acun Ilıcalı ise, "Yıllar sonra yeniden beraber olduğumuz için çok mutlu oldum. Duruşunu iki sezondur da bozmadın. Efendiliğini bozmuyorsun, kalp kırmıyorsun. Survivor zor bir testtir, baskı altında böyle kalabilmek büyük başarı. Sana karşı her zaman sempatim vardı bu sezon daha da arttı" dedi.