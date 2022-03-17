Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor All Star adasında dün akşamki eleme gecesinde, potadaki Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem arasında adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu beş yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlülerde yapılan oylamada, ismi en fazla yazılan Mert elemeye kalmıştı.

Survivor'da ikinci dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımında Barış Murat Yağcı haftanın ikinci eleme adayı olmuştu.

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kazanmayı başardı. Ada konseyinde ise gönüllüler takımı aday çıkarmak zorunda kaldı.

Oylamada ise Berna ve Evrim'in isimleri eşit sayıda yazıldı. Böylece iki yarışmacı birden elemeye kaldı.

Son eleme adayını ise ünlüler takımında performans birincisi olan Perviz belirledi. Survivor Perviz, haftanın 5. eleme adayı olarak Adem'in adını söyledi.

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu sms oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim Berna Keklikler oldu.