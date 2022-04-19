Survivor'da eleme adayları belli oldu

Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, 6 arkadaşının adını yazdığı Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu ve 24 saat yalnız kalacağı yokluk adasına gitti.Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

Survivor'da haftanın 2. ve 3. eleme adayları ise Ayşe ve Nisa oldu.

Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise Yağmur'un adı yazıldı.

Böylece Yağmur yokluk adasına giden son yarışmacı oldu.

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Evrim, Nisa, Ayşe ve Yağmur için sms oylaması yapıldı. 4 yarışmacı arasından en az oyu alan yarışmacı Salı akşamı Survivor'a veda edecek.