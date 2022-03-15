Survivor'da eleme adayının ismi açıklandı
Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanmayı başardı.
Tv Dünyası 15.03.2022, 13:03
Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.
Artık haftada iki elemenin olduğu Survivor'da geçen hafta veda eden son isim ünlülerden Sercan Yıldırım olmuştu.Dün akşamki dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde yeni bir eleme adayı belirlemek için oylama yaptı.Konseyde Barış, Mert ve Gizem'in isimleri yazıldı. Ancak ismi en fazla yazılan Mert, Survivor'da elemeye kalan yarışmacı oldu.
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