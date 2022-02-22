Survivor'da bu akşam acil durum konseyi toplanacak

Survivor 2022 All Star'daki ada konseyinde Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında kavga çıktı. Konseydeki çekimlerin tamamlanmasının ardından Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin fiziki saldırıda bulundu. Survivor ekibi ise stüdyodaki kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavganın detaylı görüntüleri ise TV8'de yayınlanmadı. Survivor'da acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı ise Yasin için aldıkları kararı açıklayacak. Peki, Yasin Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Yasin Obuz'a ne ceza verilecek.

Daha önce elemeye kalan Yasin, sms oylamasının ardından Hikmet'e tepki gösterdi.

Oldukça sinirlenen Yasin, Hikmet'in kendisine iftira attığını söyledi. Yasin, "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" dedi.

Konseyde yumruk yumruğa kavga

Ada konseyinin çekimlerinin tamamlandığı ve Acun Ilıcalı'nın stüdyodan ayrılmak üzere olduğu anlarda ise beklenmedik bir kavga yaşandı.

Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin önce sözlü olarak bağırdı ardından ise fiziki saldırıda bulundu. Survivor çekim ekibi yaşanan kavgayı güçlükle ayırdı.

Survivor'da acil durum konseyi

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ise Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyi düzenlediği görüldü. Acun Ilıcalı konseyde Yasin'e verilecek cezayı açıklayacak.