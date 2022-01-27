Survivor'da aşk iddiası! Başrol yine Nisa

urvivor Evrim Keklik sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. Barış Murat Yağcı'ya parkurda sinirlenen Evrim sözleriyle Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in sevgili olduğunu adeta kanıtladı. Evrim Keklik'in Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" demesine Nisa sessiz kalamadı.

Survivor Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde Evrim'e cevap verdi. Ardından Evrim de "Ogeday varken öyle bir şey yapmam" cümlesini kurdu. Bu yanıt sosyal medyada "Aşk doğruymuş" denmesine sebep oldu.

Nisa ve Barış Murat Yağcı sevgili olmuş, bir süre sonra ayrılmıştı. Mayıs ayında da ilişkilerini noktaladıklarını duyurduktan sonra Nisa, eski Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'le anılmıştı.

Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı ile aynı takımda mücadele eden olan Ogeday Dominik'e gitmeden önce “Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum” ifadeleriyle kafaları karıştırmıştı.