Survivor birleşme partisinde yürekler ağza geldi!

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler, eğlencenin hat safhada olduğu birleşme partisinde Edis konseri ile müziğe doydu. Ardından yarışmacılar geleneksel şarkı yarışmasını gerçekleştirdi. Nisa Bölükbaşı'nın sahnede düşmesi ise tüm yarışmacıları korkuttu.

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler, eğlencenin hat safhada olduğu birleşme partisinde Edis konseri ile müziğe doydu. Ardından yarışmacılar geleneksel şarkı yarışmasını gerçekleştirdi. Nisa Bölükbaşı'nın sahnede düşmesi ise tüm yarışmacıları korkuttu.

En yüksek puanı Gizem ve Seda aldı. İkinci performansların ardından şarkı yarışmasını kazanan isim Gizem Memiç oldu.

Athena şarkısı söyleyen Nisa Bölükbaşı, sahneden inerken bir anda yere kapaklandı. Nisa, kendisini izleyenlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi.

5 gün boyunca Dominik’te kalan ünlü yıldız Survivor bileşme partisinde sahne aldı. Program hem Türkiye hem Yunanistan Survivor programlarında yayınlandı. Edis her iki ülkedeki programda da gecenin yıldızı oldu.