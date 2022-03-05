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Survivor Barış sert konuştu: 'Sizin o pis grubunuza girmem'

‘Survivor 2020’de büyük finale kalma başarısı gösteren, SMS oylaması sonucunda Cemal Can Canseven’in ardından ikinci olan Barış Murat Yağcı yaptığı açıklamayla çok konuşuldu.

Tv Dünyası 05.03.2022, 18:31
Survivor Barış sert konuştu: 'Sizin o pis grubunuza girmem'

Acun Ilıcalı’nın yapımcısı olduğu, tv8’de haftanın beş günü yayınlanan ‘Survivor All Star 2022’de, birleşme partisine katılma mücadelesi veriliyor. Son olarak Aşkım Burçe Tunay’ın veda ettiği yarışmada ünlüler adına yarışan Barış Murat Yağcı, kendisine takım tarafından yapılan eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi. İşte Barış’ın yaptığı sert açıklamalar.

Ada yaşantısında sessiz haliyle dikkat çeken ve bu yönüyle zaman zaman tepki çeken 31 yaşındaki oyuncu, kendisini eleştiren takım arkadaşlarına sert çıktı.

“ÖLÜ TAKLİDİ YAPMAYALIM”

Survivor Barış, “Ateş başında kendim konuşmak istedim. Ateş başında olmamamla alakalı kendi fikrimi anlattım. Kulağıma gelen sıkıntılar vardı, bunları da anlattım. ‘Benimle alakalı kişisel bir rahatsızlığı olan var mı?. Varsa şu an konuşalım. Yoksa birbirimizin suratına bakıp, ölü taklidi yapmayalım’ dedim. Üç kere sordum ama kimse ağzını açıp, bir şey söylemedi. ‘Barış kendini bilerek yalnızlaştırıyor. 2020’deki gibi olma, biz yutmayız. Mağdura yatıyor, takımdan kendini ayrıştırıyor’ laflarını duyuyorum. Öyle bir şey asla yok. Taktik yaptığımı düşünenler varmış” ifadelerini kullandı.

“ROL YAPMIYOR”

‘Avatar’ lakaplı Atakan Arslan, takım içerinde yaşanan Barış tartışması hakkında, “Sessiz ve kimseyle bir şey konuşmadığı için takıma yansıttığı bazı problemler zamanla ona söylenmeye söylenmeye insanların içinde birikiyor. İnsanlar bir yere kadar dolunca patlama noktasına geliyor. Ateş başında Sema bunu çok net bir şekilde dile getirdi. ‘Sessiz, sakin, mağdur olan taraf gibi oluyorsun. Biz de sana bir şey söyleyen taraf gibi oluyoruz. Sen kendini yalnızlaştırıyorsun’ dedi. Ben bunu rol olarak yapmadığını, normal yaşantısında da bu olduğunu düşünüyorum. Barış’la konuştuk, takımın bir parası olduğu için biraz daha kendini ifade etmek zorunda, ‘Ben istemiyorum’ deme şansı yok” şeklinde konuştu.

“BU ORMAN BENİM KARDEŞİM”

Barış Murat Yağcı, “Ben yalnız falan değilim; Adem var, Merve var, Elif var, Sema var, Parviz var, Atakan var. Sadece ateş başında konuşmuyoruz. Bir oyun sonrası ‘psikolojik sorunlar yaşadığım bir dönemdeyim’ dedi. Bir kişi gelip, ‘Ne derdin var?’ diye benimle konuşmadı. Sen iyilik yapmıyorsun, soru sormuyorsun, yanımda da olmuyorsun. Hem iyilik yapma, hem arkamdan konuş. Sonra ‘Biz seni aramıza almak istiyoruz’ de. Ben o gruba girmem ki! Sizin o pis grubunuza ben girmem. Bu orman benim kardeşim. Ben istediğim yere giderim. İstediğim zaman da gelir, istediğim konuşmayı yaparım. Yapmıyorsam ya bana sıra gelmediğindendir, su polemik çıkmasın istememdendir, ya da insanların samimiyetine güvenmememdir” sözleriyle isyanını dile getirdi.

#Survivor #Barış Murat Yağcı
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