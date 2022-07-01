Survivor All Star'da şampiyon olan isim şaşırttı!

Survivor'ın 29 Haziran'da İstanbul'da yapılan yarı finalinde Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel yarışmıştı. Canlı yayındaki sms oylamasında ilk elenen Ayşe Yüksel olmuştu. Survivor'da ikinci oylamada ise elenen Batuhan Karacakaya olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu büyük finalde, Survivor'da mücadele eden yarışmacılar da katıldı. Çok sayıda seyircinin de takip ettiği finalde, 6 ay süren Survivor macerası sırasında yaşanan eğlenceli ve kritik anlar da ekrana geldi.

Survivor'ın 30 Haziran'da canlı yayında ekrana gelen finalinde büyük heyecan yaşandı. Survivor 2022 finalistleri Adem ve Nisa için sms oylaması yapıldı.

Survivor finalinde söz alan Adem Kılıçcı duygularını anlattı. Büyük heyecan yaşadığını ifade eden Adem, "İnsanların sevgisini kazandığım ve beni buraya layık gördükleri için çok mutluyum ve destekleyen herkese teşekkür ederim. Bugün burada bir kadın şampiyon, bir erkek şampiyon var. Ben olaya böyle bakıyorum. Halkımızın takdiri her zaman önemlidir. Ada hayatında hepimiz zorlandık ve zaman zaman vazgeçmeyi düşündük. Ama bizi destekleyen insanları düşündük ve motive olduk. Bugün çok heyecanlıyım. Daha önce bu finali hiç yaşamamış gibiyim. Bugün birisi bu kupayı alacak ama ikimiz de kupayı sonuna kadar hak ediyoruz" dedi.

Survivor finalisti Nisa ise "Çok zorlandım, bazen gitmek istedim, bazen kalmak istedim. Ama dışarıya çıktığımda ne kadar çok beni seven insan olduğunu ama sevmeyen de olduğunu gördüm. Herkesin sayesinde daha güçlü olduğumu ve ayağa kalkmam gerektiğini düşündüm. Eğer gidersem sevenlerim mutsuz olur, sevmeyenlerim ise mutlu olur diye düşündüm. Ve onları mutlu etmek istemedim. Ben sevenlerim mutlu olsun istedim. Yarışmaya istemedim gibi başladım ama orada çok düşünme vaktim oldu. Defterim vardı onu saklamıştım almasınlar diye. Onun içine yazılar yazdım resimler çizdim" şeklinde konuştu.

Nisa, Survivor'da sakladığı defterine çizdiği şampiyonluk kupasının resmini de gösterdi.

Acun Ilıcalı akşam boyunca devam eden sms oylaması sonuçlarını açıkladı.

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu.