Survivor All Star'da Mert ve Sude yüzleşiyor!

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mert ve Sude'nin baş başa gizli konuşmaları izleyenleri şaşırttı. Fragmanda Survivor Mert Öcal, Sude'ye "Ben senin için bu yarışmayı bugün bırakırım" derken "Ogeday Nisa için bu yarışmayı bırakır mı sanıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Fragmanda, Sude Burcu'nun konuyu kapatmak istediği görülürken, Mert Öcal'ın "Her şeyi mi kapatacağız?" ifadesi şaşırttı.

Mert, Ogeday ve Nisa'ya olan kızgınlığının devam ettiğini "Birbirleri ile ilgilenmek yerine bizimle uğraştılar" ifadeleri ile açıkladı.

"Ben senin için bu yarışmayı bugün bırakırım" ifadelerini kullanan Mert'e, Sude Burcu'nun yanıtı ise farklı oldu. Konuyu kapatmak istediğini söyleyen yarışmacının tedirgin hali dikkat çekti.