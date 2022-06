Survivor All Star'da finale kimler kaldı?

İstanbul'da düzenlenen yarı final SMS oylamasına Adem, Ayşe, Batuhan ve Nisa katıldı. SMS oylaması sonucu yarışmaya yarı finalde veda eden ilk isim geçtiğimiz sezon da Survivor'da yarışan Ayşe Yüksel oldu. Ayşe, elenmesinin ardından, "SMS atan bana destek sağlayan herkese çok teşekkür ederim. İnandığımız yol vardı yine ucundan döndük. Belki hatalarım oldu ama önemli olan gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim. Her olayda ben her zaman güleceğim. Her geçen dönemde pozitif kalmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde yine bir SMS mücadelesi yaşandı. Rakiplerinden daha az oy olan Batuhan Karacakaya da Ayşe'nin ardından yarışmaya yarı final etabında veda etti. Böylece Survivor 2022 All Star'da finale kalan iki isim; Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı oldu. İkilinin final mücadelesi 30 Haziran akşamı yapılacak SMS oylamasıyla sürecek. Rakibinden daha fazla oy alan isim Survivor 2022 All Star'ı şampiyon tamamlayacak