Survivor All Star'da eleme adayları belli oldu

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi sonrasındaki ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları karşı karşıya geldi ve eleme adayları belli oldu...

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi sonrasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı.Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı. Ünlüler böylece iletişim ödülünün de sahibi oldu.

Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.

Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser oldu.

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin için sms oylaması yapıldı.

Survivor'da elenen isim eleme konseyinden sonra belli olacak.