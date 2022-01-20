Survivor All Star 2022'de çok konuşulacak aşk iddiası!

Dominik'e gelmeden önce Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı söylenilen Ogeday Girişken ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ogeday Girişken'in bileğindeki siyah toka, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar, tokanın Nisa Bölükbaşı'ya ait olduğunu ve Nisa'nın geçen sene Barış Murat Yağcı'ya da tokasını verdiğini iddia etti.

Bir diğer iddia ise Ogeday Girişken'in bileğindeki tokanın, takım arkadaşı Sude Burcu'ya ait olduğu yönündeydi.

Tokanın kime ait olduğu netlik kazanmazken, Survivor'a gelecek olan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki iletişim, şimdiden merak konusu oldu.

''HAVADA BIRAKIYORUM''

Ogeday Girişken, Nisa Bölükbaşı ile hakkında çıkan aşk iddialarına, ''Çıkan haberlere 'evet' de demiyorum, 'hayır' da demiyorum; havada bırakıyorum." yanıtını vermişti.