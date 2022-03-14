Survivor'a veda eden isim Acun Ilıcalı'yı da şaşırttı!

Survivor All Star yarışmasında konseyde adaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı o ismi "Benim sona kalmasını beklediğim adaylardan biriydin" diyerek açıkladı.

Survivor 2022 All Star'ın 13 Mart Pazar ekrana gelen son bölümünde Evrim, Barış, Mert ve Sercan için eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı.

Oylamada adı en fazla yazılan Sercan eleme adayı oldu. Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı ise Mert oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise üçüncü aday Evrim oldu. Ünlülerde performans birincisi olan Sema dördüncü aday olarak Barış'ı seçti.Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu sms oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Sercan, Evrim, Barış ve Mert arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

Elendikten sonra veda konuşması yapan Sercan, "Oyunlarda atışlarda odaklanma sorunu yaşadım, kendime kızgınım. Burada biraz duygusal kaldım ve Survivor duygusallığı affetmiyor" dedi. Ilıcalı ise "Benim sona kalmasını beklediğim adaylardan biriydin" dedi.