Survivor'a kim veda etti?

Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu. Survivor 2022'nin 2 Mart Çarşamba ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan ve sürgün adasına giden Yasin Obuz, Evrim Keklik, Aşkım Burçe Tunay ve Gökhan Keser için sms oylaması yapıldı. Halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elendi. Peki, Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı...

Survivor 2022 All Star'ın 2 Mart Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Evrim, Aşkım, Yasin ve Gökhan için eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

Survivor'da elemeye kimler kaldı?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise adı en fazla yazılan yarışmacı olan Aşkım, haftanın ikinci eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti.

Survivor'da 3. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Konseyde ismi en çok yazılan Yasin haftanın 3. eleme adayı olmuştu.

Performans birincisi Seda'nın adını söylediği Gökhan ise haftanın son eleme adayı olmuştu.

Oylama sonucu konseyde açıklandı

Survivor'da eleme adayları Yasin Obuz, Evrim Keklik, Aşkım Burçe Tunay ve Gökhan Keser sms oylaması yapılmıştı.

Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı.

Survivor'da kim elendi?

Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen yarışmacıyı açıkladı.

Dört yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim ise Aşkım oldu. Aşkım geçtiğimiz haftalarda yedeklerden Survivor'a katılmıştı.